Омичи поставили абсолютный рекорд по выданным ипотекам

В декабре 2025 года жители Омска поставили абсолютный рекорд по числу выданных ипотек. Как сообщили в региональном управлении Росреестра, за этот месяц было оформлено 2011 ипотек, причем 1606 сделок прошли процедуру регистрации ускоренно, так как заявления подавались в электронном виде.

В сравнении с декабрем 2024 года, общее количество заявок увеличилось на 80 %. Тогда было оформлено 1114 заявок. В ноябре этого же года – 1342 заявки.

Значительно увеличился и спрос на жилье в новостройках. В декабре 2025 года управление Росреестра приняло 523 заявления на регистрацию договоров долевого участия в строительстве, что в 2,5 раза больше аналогичного месяца 2024 года (215 заявок), что также на 8 % больше, чем в ноябре 2025-го (485).