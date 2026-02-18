Омск-Информ
·Общество

На Левобережье Омска построили мощную котельную

Объект ввели в эксплуатацию.

В Омске ввели в эксплуатацию современную котельную мощностью 50 МВт. Она расположена на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Крупской.

Строительством котельной занималась компания ПКФ «Энергострой». Как сообщили в минстрое, запуск нового объекта запланирован на второй квартал этого года. Котельная обеспечит теплом дома в «Кварталах Драверта».

– Независимая котельная позволит избавить жителей новых домов от ежегодных плановых ремонтов и отключений со стороны «Тепловой компании». Также предусмотрены минимальные сроки подготовки к отопительному сезону, – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сооружение котельной потребовало сотен тонн металла, десятки километров трубопроводов и участие большого числа квалифицированных специалистов.

