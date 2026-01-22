В Омске появится новая мощная котельная

Она появится на Левом берегу.

Фото: vk.com/gaz555ru

Сегодня, 22 января, объявлено о завершении строительства новой котельной мощностью 50 МВт в Омске. Котельная расположена в Кировском округе, на пересечении улицы Крупской и бульвара Архитекторов.

В компании «ПКФ Энергострой» подчеркнули масштабность проекта, отметив, что сооружение потребовало сотен тонн металла, десятки километров трубопроводов и участие большого числа квалифицированных специалистов.

– В Омске завершается строительство котельной на 50 МВт. Представьте себе: тонны металла, километры труб, сотни специалистов, – рассказали в компании.

Также в компании отметили, что специалисты продолжают разработку новых инженерных решений и готовят проекты для дальнейшей модернизации энергетического сектора региона.