В Омской области вынесли приговор водителю, погубившему пожилую пару

Суд признал 44-летнего сельчанина виновным.

Фото: max.ru/id5503029140_gos

В Полтавском районе суд поставил точку в деле о страшной аварии, унесшей жизни пожилой супружеской пары. 44-летний местный житель, по вине которого погибли люди, отправится в колонию-поселение.

Трагедия произошла 26 июля на объездной дороге у поселка Бельдеж. Водитель «Опель-Вектра» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где протаранил ВАЗ-2329. В отечественном авто находились супруги – 76-летний мужчина и его 75-летняя жена. Оба получили травмы и скончались в больнице.

Мужчина признал вину частично. Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, виновник обязан выплатить дочери погибших 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Садиться за руль ему запрещено на ближайшие два года.