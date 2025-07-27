Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Госавтоинспекция разбирается со странным ДТП на полевой дороге.

В субботу, 26 июля, около 15:30 часов на грунтовой полевой дороге вблизи деревни Бельдеж № 3 Полтавского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погиб человек.

– Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что мужчина 1948 г.р. на автомобиле «ВАЗ-Нива» допустил столкновение с автомобилем Opel Vectra, которым управлял мужчина 1981 г.р., – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пассажирка «Нивы», 75-летняя пенсионерка, скончалась в больнице от полученных травм, водитель ВАЗа, а также 13-летняя и 42-летняя пассажирки автомобиля Opel госпитализированы.

Наталья Корнеева
·Происшествия

Госавтоинспекция разбирается со странным ДТП на полевой дороге.

В субботу, 26 июля, около 15:30 часов на грунтовой полевой дороге вблизи деревни Бельдеж № 3 Полтавского района произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погиб человек.

– Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что мужчина 1948 г.р. на автомобиле «ВАЗ-Нива» допустил столкновение с автомобилем Opel Vectra, которым управлял мужчина 1981 г.р., – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пассажирка «Нивы», 75-летняя пенсионерка, скончалась в больнице от полученных травм, водитель ВАЗа, а также 13-летняя и 42-летняя пассажирки автомобиля Opel госпитализированы.

Наталья Корнеева