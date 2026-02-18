В Омске огромная глыба льда едва не убила прохожую и детей

Власти пообещали наказать собственника здания, с крыши которого сошел лед.

Фото: t.me/aomsk

В Омске возле дома на улице Кирова, 47а, едва не произошел несчастный случай. Огромная ледяная глыба сорвалась с крыши и рухнула прямо перед омичкой. Об этом она рассказала в соцсетях.

– По счастливой случайности не успела пройти полметра, как передо мной упал с крыши большого размера лед. Упало также на стоящий рядом автомобиль и вывеску, – говорится в сообщении.

Местная жительница отметила, что в здании работают детские секции. Всего за полчаса до инцидента закончилась тренировка, и на этом самом месте стояла толпа детей в ожидании родителей.

В администрации Омска пообещали устранить нарушения. Сейчас для этого подготавливают документы.

– По информации, полученной от специалиста, собственник здания установлен. Проводится подготовка документов для выдачи предписания о необходимости устранить нарушения правил благоустройства города Омска. Благодарим за неравнодушный подход к городу, – ответили в мэрии.

Напомним, что сегодня в Омске ожидается непогода. Омичей просят быть осторожными и в случае происшествий обращаться в МЧС или Единую дежурно-диспетчерскую службу города.