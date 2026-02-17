Омск-Информ
·Общество

Метель и сильный ветер: на Омск обрушится непогода

Ненастье ожидается на территории всего региона.

Мэрия предупредила омичей об ухудшении погоды, которое ожидается завтра, 18 февраля. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщили в мэрии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных непогодой, обращаться нужно в МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.

Ранее также сообщалось, что в Омске ожидается потепление.

