Омский суд вернул земли в районе дендросада и Старозагородной рощи

Ответчики не смогли обжаловать приговор.

Фото: vk.com/upr_zhivmir

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность требований прокуратуры Омской области об изъятии земельных участков в районе дендросада и Старозагородной рощи. Речь идет о 13 участках, которые, по данным надзорных органов, были незаконно переданы коммерческой организации. Сейчас на этих землях размещены парк «На Кольцевой», автомойка и офисы продаж двух гостиниц.

Суд кассационной инстанции оставил в силе решение о возврате государству четырех участков площадью около 19 тыс. кв. м, которыми владел индивидуальный предприниматель.

Напомним, что ранее прокуратура установила, что в 2006–2007 годах местные власти оформили в частную собственность более 172 тыс. кв. м земли между улицами Красный Путь, Березовая и 2-я Кольцевая. Формально участки предназначались для сельхознужд, но на деле на них велось строительство коттеджного поселка. Такие земли должны были распределяться через торги, однако они проведены не были.

Дополнительная проверка показала, что часть участков расположена на территории Омского дендрологического сада имени Г. И. Гензе – памятника природы регионального значения. Эти особо охраняемые территории практически не подлежат хозяйственному использованию.

Ранее Арбитражный суд Омской области уже удовлетворял иски прокуратуры, но апелляция отменила решение по процессуальным причинам: некоторые третьи лица не были уведомлены о рассмотрении дела. На повторном заседании суд полностью поддержал требования надзорного органа.

Рассмотрение жалоб по остальным участкам продолжается. Следующее заседание назначено на 5 марта.