Форвард «Авангарда» Окулов установил зеркальный рекорд

Нападающий набрал 100 очков в 100 матчах за омский клуб.

Фото: hawk.ru

Нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов преодолел знаковую отметку в своей карьере. Вчерашний матч против казанского «Ак Барса» стал для форварда сотым в составе «ястребов».

Вчера Окулов записал на свой счет один балл, сделав результативную передачу. Благодаря этому статистика нападающего стала зеркальной: ровно 100 (33+67) набранных очков в 100 проведенных встречах.

Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», путь Окулова в омском клубе начался 28 декабря 2024 года в поединке против «Лады». Тогда форвард набрал 3 (2+1) очка.