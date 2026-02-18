Губернатор Хоценко и глава Минздрава РФ обсудили развитие омской медицины

Рабочая встреча прошла в Москве.

Фото: t.me/HocenkoVP

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, в ходе которой обсуждались ключевые итоги и перспективы развития региональной системы здравоохранения. Глава региона поблагодарил федеральное ведомство за финансовую поддержку в восстановлении медицинской инфраструктуры Усть-Ишимского района, пострадавшего от масштабного наводнения.

– Начал с благодарности за содействие в получении дополнительных средств из федерального бюджета на возведение ФАПов в Усть-Ишимском районе взамен утраченных во время наводнения. Очень важное решение, – рассказал губернатор в своем телеграм-канале.

Отдельно была затронута тема реализации масштабных строек – нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) и детского инфекционного стационара. Глава области заверил министра, что работы на этих стратегически важных объектах ведутся в строгом соответствии с графиком под его личным контролем.

В ходе доклада губернатор подчеркнул высокие темпы модернизации первичного звена в прошлом году. При поддержке федерального центра в области обновили более ста профильных объектов и ввели в эксплуатацию 18 новых ФАПов и врачебную амбулаторию. Знаковыми событиями для региона стали открытие современной поликлиники и Госпиталя для ветеранов войн, что позволило существенно повысить качество и доступность медпомощи.

В завершение встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по обновлению автопарка медицинских учреждений региона.