На масштабной стройке детской «инфекционки» в Омске не хватает рабочих рук

Темпы строительства увеличены. Объект должны сдать в 2028 году.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об усилении работ на площадке нового детского инфекционного центра. Несмотря на то что подрядчик увеличил количество строителей и ускорил темпы, глава региона подчеркнул, что для объекта такого масштаба ресурсов все еще недостаточно.

– Темпы строительства детского инфекционного стационара на улице Перелета подрядчик увеличил. Количество строителей тоже приросло, но нужно еще наращивать численность людей на строительной площадке. Объект масштабный и сложный, – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Новый пятиэтажный стационар с подземным этажом предназначен для лечения детей до 7 лет. Проект предусматривает размещение отделений реанимации, интенсивной терапии, а также специализированных блоков для лечения воздушно-капельных, кишечных и нейроинфекций. В здании также расположатся приемное отделение, современные лаборатории и профильная кафедра. Для удобства эксплуатации лечебный корпус соединят крытыми переходами с прачечной и пищеблоком.

Фото: телеграм-канал Александра Рашко

Напомним, что возведение стационара началось в 2023 году силами Военно-строительной компании Минобороны РФ в рамках контракта на 6,3 млрд рублей. Однако из-за срыва графиков договор был расторгнут, и сейчас власти через суд пытаются взыскать с бывшего исполнителя 1,3 млрд рублей.

В настоящее время достройкой стационара занимается компания «Русстрой» из Ингушетии. Хотя ранее ориентировочным сроком завершения работ назывался 2027 год, во время визита в Омск премьер-министра Михаила Мишустина глава региона заявил, что ввод стационара в эксплуатацию запланирован на 2028 год.