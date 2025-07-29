Контракт заключили с компанией «Русстрой».

В Омске выбрали подрядчика для завершения строительства детского инфекционного стационара на улице Перелета. Контракт заключили с компанией «Русстрой».

Стационар состоит из нескольких корпусов, его общая площадь составляет более 2 тысяч квадратных метров. В больнице будут оказывать первичную медико-санаторную и специализированную помощь детям до семи лет с инфекционной патологией.

В ней планируют сконцентрировать всю стационарную специализированную помощь высокого уровня. В стационаре мамы смогут находиться в палатах вместе со своими детьми.

Напомним, что в Омск с рабочим визитом прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Губернатор Виталий Хоценко рассказал главе федерального кабинета министров, как в регионе развивается система здравоохранения и какие новые медицинские учреждения создаются.