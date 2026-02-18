Омским подросткам вынесли приговор за поджог военного вертолета

Суд также обязал их выплатить Минобороны РФ крупную сумму за уничтоженный летательный аппарат.

Фото: ФСБ России по Омской области

Второй Восточный окружной военный суд огласил решение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жителей Омска, совершивших теракт на объекте Министерства обороны. Расследование проводилось военным следственным отделом СК России по материалам регионального Управления ФСБ и 33-й ракетной армии.

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года двое 16-летних подростков ночью проникли на территорию военного аэродрома Омск-Северный и подожгли вертолет Ми-8 с помощью самодельной зажигательной смеси. Силовики задержали школьников в течение суток после инцидента.

В ходе допроса фигуранты признались, что действовали по указанию анонимного куратора из мессенджера, который пообещал им вознаграждение в размере 20 тыс. долларов. Подростки зафиксировали поджог на видео для отчета, однако обещанных денег в итоге так и не получили.

Суд признал молодых людей виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Одному из них назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, второму – 7,5 лет. Срок они начнут отбывать в воспитательной колонии, а по достижении совершеннолетия будут переведены в колонию общего режима. Кроме того, осужденные обязаны возместить Министерству обороны РФ причиненный ущерб в размере 668 млн рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.