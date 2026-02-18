Омск-Информ
·Общество

Омским подросткам вынесли приговор за поджог военного вертолета

Суд также обязал их выплатить Минобороны РФ крупную сумму за уничтоженный летательный аппарат.

Второй Восточный окружной военный суд огласил решение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жителей Омска, совершивших теракт на объекте Министерства обороны. Расследование проводилось военным следственным отделом СК России по материалам регионального Управления ФСБ и 33-й ракетной армии.

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года двое 16-летних подростков ночью проникли на территорию военного аэродрома Омск-Северный и подожгли вертолет Ми-8 с помощью самодельной зажигательной смеси. Силовики задержали школьников в течение суток после инцидента.

В ходе допроса фигуранты признались, что действовали по указанию анонимного куратора из мессенджера, который пообещал им вознаграждение в размере 20 тыс. долларов. Подростки зафиксировали поджог на видео для отчета, однако обещанных денег в итоге так и не получили.

Суд признал молодых людей виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Одному из них назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, второму – 7,5 лет. Срок они начнут отбывать в воспитательной колонии, а по достижении совершеннолетия будут переведены в колонию общего режима. Кроме того, осужденные обязаны возместить Министерству обороны РФ причиненный ущерб в размере 668 млн рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

