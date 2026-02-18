В центре Омска открывается кофейня с собственным цехом

Гостям предлагают смотреть, как происходит подготовка зерен к завариванию.

GigaChat

В Омске на улице Маршала Жукова, в районе Казачьего рынка, открывается новое производственно-дегустационное пространство «Жарим зерна». Основной особенностью площадки является совмещение цеха по обработке зерен и кофейни в едином пространстве, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Ассортимент включает порядка 30 сортов кофе, поставляемых напрямую с европейских аукционов, включая как массовые сорта из Бразилии и Колумбии, так и редкие позиции.

Для хранения зеленого и свежеобжаренного сырья оборудовано специальное помещение с контролем температуры и влажности. Производственный цикл, включая обжарку, очистку и помол зерна, полностью открыт для наблюдения.

Интерьер заведения выполнен в ретростилистике с использованием антикварной мебели и тематических печатных изданий. Помимо возможности приобретения фасованного кофе и готовых напитков, в торговой зоне представлен инвентарь для заваривания: ручные турки, гейзерные кофеварки, френч-прессы и оборудование для альтернативных способов приготовления.

Заведение открывает двери для посетителей в субботу, 21 февраля.

Напомним, что в Омске недавно открылась еще одна кофейня, ориентированная на кофейную классику.