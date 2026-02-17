Ги Буше объяснил, почему «Авангард» потерпел мощное поражение от «Ак Барса»

По словам канадского специалиста, команда создала больше моментов, но не сумела их реализовать.

omskinform

Сегодня, 17 февраля, главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о домашней встрече с казанским «Ак Барсом». Наставник отметил, что причиной поражения стала усталость команды и недостаточно дисциплинированная игра в обороне.

- Сегодня встречались две сильные команды. После второго периода счет был равным - 2:2. В третьем периоде у нас было заметно меньше энергии, и мы недостаточно хорошо, недостаточно грамотно оборонялись. Абсолютно не так, как мы можем и как мы должны, - заявил канадский специалист.

Ги Буше подчеркнул, что если бы его команда реализовала численное преимущество, счет мог бы стать 3:1, и игра пошла бы по другому сценарию. Специалист также отметил, что по всем статистическим показателям его команда превзошла соперника.

- У нас 39 бросков в створ, 26 голевых моментов против их 14, и при этом они свои моменты сумели реализовать. А мы, учитывая то, какое большое количество у нас было, реализовали намного меньше. Ну что ж, и такое случается, - подытожил канадец.

Напомним, что следующим соперником омского «Авангарда» станет новосибирская «Сибирь». Встреча состоится в пятницу, 20 февраля, на льду «G-Drive Арены».