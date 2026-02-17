В Омске пересчитали метры: бизнесу урежут зоны ответственности

Для коммерческих объектов установят четкие границы прилегающих территорий.

Фото: t.me/omskonelove

Депутаты Омского городского Совета намерены обновить Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города. Изменения подготовлены в связи с новым областным законом, который устанавливает точные размеры прилегающих территорий для разных типов объектов.

Документом предусмотрено, что с 1 марта текущего года для владельцев коммерческих объектов будут четко установлены границы, в пределах которых они обязаны обеспечивать надлежащее содержание прилегающей территории.

Документ предусматривает корректировку статей 89.1 и 94 Правил благоустройства. Изменения конкретизируют, какие именно объекты подпадают под норму, ограничивающую размер прилегающей территории 50 метрами.

Речь идет об автозаправочных и газозаправочных станциях, автомойках, шиномонтажах и мастерских по ремонту автомобилей, автозаправочных комплексах, а также отдельно стоящих торговых и торгово-развлекательных центрах.

Для всех прочих объектов предельную границу прилегающей территории предлагается установить в размере 20 метров. Поправки затронут и опоры воздушных линий электропередачи: для ЛЭП напряжением 150 и 220 кВ размер прилегающей зоны планируется уменьшить с 25 до 20 метров.