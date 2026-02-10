Всего 5 метров: омичам разрешат убирать снег только у своих домов

Собственники частных домов будут отвечать только за территорию в 5 метров.

omskinform.ru

В Омске планируется внести изменения в Правила благоустройства, поддержания чистоты и порядка, касающиеся обязанностей по уборке территорий у жилых домов. Проект нововведений обсудят на ближайшем заседании городского совета.

Так, из правил исключается требование убирать участок до проезжей части у частных домов. Согласно предлагаемым поправкам, ответственность собственника ограничивается территорией в 5 метров вокруг здания.

Такая же 5-метровая зона закрепляется за собственниками для уборки канав и сточных труб во время весеннего половодья. Кроме того, аналогичные границы вводятся для очистки водосточных лотков в частном секторе: их нужно содержать в порядке на территории в 5 метров вокруг дома или ограждения, установленного возле него.