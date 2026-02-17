Омские фермы теряют часть скота и птицы

Несмотря на сокращение числа коров и овец, производство мяса и яиц продолжает расти.

Фото: Freepik.com

В Омской области уменьшилось количество крупного рогатого скота. Согласно данным Омскстата, на конец декабря 2025 года в регионе зарегистрировано 287 тысяч голов.

Число коров уменьшилось до 120,8 тысячи, что на 4,9 % ниже показателя 2024 года. При этом свиноводство показало рост: поголовье свиней увеличилось на 16,1 % и достигло 412 тысяч. Овец и коз стало 192 тысячи – это на 2,7 % меньше, чем год назад. Птицы насчитывается 6 тысяч, снижение составило 0,3 %.

Большая часть овец и коз по-прежнему содержится в личных хозяйствах жителей – 91,6 %. Там же сосредоточено 38 % крупного рогатого скота и 18,8 % свиней. В конце декабря 2024 года доля скота у населения составляла 38,7 %, свиней – 22,6 %, овец и коз – 91,5 %.

По итогам января – декабря 2025 года производство скота и птицы на убой выросло на 3,6 %. Объемы молока снизились на 0,9 %, тогда как выпуск яиц увеличился на 5,1 %.

