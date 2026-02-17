В Омск приедет лидер легендарной рок-группы Nautilus Pompilius

Концерт пройдет осенью.

Фото: butusov.ru/ Дмитрий Строц

В Омск приедет легендарный рок-музыкант Вячеслав Бутусов (12+). Концерт состоится 29 сентября в 19:00 в концертном зале филармонии, сообщает «Яндекс Афиша».

Бутусов – советский и российский рок-исполнитель, композитор, певец, писатель, актер и общественный деятель. Среди его самых известных песен – «Девушка по городу», «Берег», «Дыхание», «Зверь», «Я хочу быть с тобой» и другие хиты.

Билеты на концерт стоят от 3 500 до 12 000 рублей. Дешевые места на центральном и левом балконах в секторе А предлагаются по цене от 3 500 до 8 000 рублей, а стоимость билетов в партер – от 9 000 до 12 000 рублей.

