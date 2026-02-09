В Омск с концертом приедет главный романтик российской эстрады

Стас Михайлов исполнит три десятка хитов на «G-Drive Арене».

Фото: vk.ru/stas.mihailov.official

Стала известна стоимость билетов на весенний концерт Стаса Михайлова (12+) в Омске. Послушать артиста 15 марта на «G-Drive Арене» можно будет по цене от 3 до 15 тыс. рублей.

Согласно сервису «Яндекс Афиша», самые бюджетные места в секторах обойдутся зрителям в 3–7 тыс. рублей. Тем, кто хочет наблюдать за шоу из партера, придется заплатить от 6 до 15 тыс. рублей.

Юбилейное шоу, посвященное 55-летию певца, начнется в 19:00. Артист планирует исполнить около 30 своих хитов.

Напомним, что 14 апреля в Концертном зале Омской филармонии выступит группа «Любэ». Билетов на концерт практически не осталось.