Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Осталось три: омичи раскупили билеты на концерт «Любэ»

Концерт пройдет в апреле.

Омичи практически полностью опустошили кассы к концерту группы «Любэ» (6+). На данный момент в наличии осталось всего три билета.

Желающим попасть на концерт придется выложить от 15 до 16 тыс. рублей за место в партере. Отметим, что самые бюджетные билеты на мероприятие стоили 5,5 тыс. рублей, но их быстро раскупили.

Концерт состоится 14 апреля в Концертном зале Омской филармонии. Группа представит программу из главных «народных» хитов: от суровых «Комбат» и «Давай за...» до лиричных композиций «Конь» и «Березы».

·Культура/Афиша

Осталось три: омичи раскупили билеты на концерт «Любэ»

Концерт пройдет в апреле.

Омичи практически полностью опустошили кассы к концерту группы «Любэ» (6+). На данный момент в наличии осталось всего три билета.

Желающим попасть на концерт придется выложить от 15 до 16 тыс. рублей за место в партере. Отметим, что самые бюджетные билеты на мероприятие стоили 5,5 тыс. рублей, но их быстро раскупили.

Концерт состоится 14 апреля в Концертном зале Омской филармонии. Группа представит программу из главных «народных» хитов: от суровых «Комбат» и «Давай за...» до лиричных композиций «Конь» и «Березы».