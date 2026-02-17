Омичам предложили необычно встретить китайский Новый год

В «Эрмитаже‑Сибирь» пройдут лекции, экскурсии и бесплатное огненное шоу.

Фото: 2ГИС

В честь китайского Нового года 28 февраля музей «Эрмитаж‑Сибирь» проведет интересное мероприятие (6+). Посетителей ждут экскурсии по выставке «Пять символов счастья», лекции, встречи со студентами из Китая, чайные церемонии и гимнастика цигун под поющие чаши. Кроме того, гостям покажут фильмы о китайском искусстве, а кульминацией вечера станет огненно‑световое шоу на улице Музейной.

Мероприятие стартует в 16:00 и продлится до 22:00.

Отметим, что билеты на каждое мероприятие программы продаются отдельно: встреча с китайскими студентами обойдется в 500 рублей, а мастер‑класс по цигун – в 700 рублей. Однако огненное шоу будет доступно для всех бесплатно.