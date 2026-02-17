В Омске не будет праздничного парада в честь Дня защитника Отечества

Мероприятие не проводят шестой год подряд.

В понедельник, 23 февраля, в Омске не состоится торжественное построение войск на Соборной площади. Об этом «Омск‑информу» сообщила пресс‑секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

– Парад, как и в прошлые годы, не планировался к проведению. 23 февраля состоится традиционное торжественное возложение цветов к мемориалам, – заявили в правительстве.

Отметим, что праздничный парад не проводят шестой год подряд.

Напомним, что до 2020 года шествие с исполнением строевых песен проводилось ежегодно. После этого торжественные мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса.