«И током били, и горели»: омские трамваи становятся крайне опасными

Востребованный на городских окраинах транспорт ветшает с каждым годом.

omskinform.ru

Инфраструктура и подвижной состав омского трамвая находятся в критическом состоянии: износ рельсового полотна достиг 88 %, а сами вагоны изношены на 68,8 %. Износ контактной сети оценен в 28 %.

Темпы обновления путей невысокие: за весь прошлый год в городе удалось заменить чуть более 1,2 км путей и 2 км контактной сети.

– На 2026–2028 годы стоит вопрос обновления трамваев. У нас есть вагоны 1989 года, 2005 года, – заявил директор предприятия «Электрический транспорт» Вадим Филонов на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Всего в Омске шесть трамвайных маршрутов, они в основном связывают микрорайоны на окраинах города. Самый длинный маршрут – № 4, он следует от ул. Котельникова до пос. Амурского, его протяженность – 26 километров.

omskinform.ru

Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец заявил, что по нормативам трамвайные вагоны служат 25 лет, это в два раза больше, чем у автобуса, и в полтора раза больше, чем у троллейбуса. Но купить их – неподъемная задача. Один трамвайный вагон в ноябре 2025 года стоил 95 млн рублей. В 2026 году он подорожал уже до 105 млн.

– Экономическое положение предприятия такое, что оно за счет собственных средств не может себе позволить обновление подвижного состава. С 2011-го занимается капитально-восстановительным ремонтом. Восстановили 11 трамваев, – отметил Кормилец.

Как жалуются сами вагоновожатые, на предприятии «Электрический транспорт» не хватает запчастей, нет специалистов. Ремонтируют вагоны зачастую проволокой или изолентой.

– Трамвай у мужа старый, иногда сами водители исправляют на ходу поломку, а это запрещено. Электричество опасно, током его било, горела проводка, – рассказывает омичка Наталья, муж которой работает водителем трамвая.

Сама женщина была вагоновожатой в 1990-е, вспоминает, как разваливалось трамвайное депо и не платили зарплаты. Оттуда и хроническое недофинансирование – никак не могут наверстать упущенное в те годы. Чтобы качественно отремонтировать вагон, нужны запчасти, а их нет.

omskinform.ru

– Трамваи игнорируют в Омске, мы – на остаточном пайке. Электробусы вводят, троллейбусы, а перевозкой на окраинах занимаемся только мы. Рельсы в этом году утонули кое-где из-за паводка, работа встала, – отмечает Наталья.

По ее мнению, трамваи – это лучший вид транспорта. Только вот чиновники не обращают на него внимания. Рельсы должны вовремя ремонтироваться, подстанция – выдавать нормальное напряжение, а контактная сеть не должна рваться. Да и на самих трамваях, которые служат дольше остального транспорта, экономить не нужно. В конце концов, электрический ток крайне опасен.