Слухи о закрытии больницы встревожили жителей крупного райцентра Омской области

Лаборатория и реанимация останутся в поселке.

Фото создано при помощи ИИ

Жители рабочего поселка Горьковское обратились в региональный Минздрав с вопросами о будущем местных медицинских учреждений. Их беспокоила возможная ликвидация лаборатории, педиатрического блока и реанимации, а также сокращение числа хирургических коек.

– На каком основании вы сокращаете или переводите в Омск лабораторную службу в Горьковском? Почему закрываете педиатрический корпус, ликвидируете реанимацию и уменьшили число хирургических коек с 6 до 2? Чья это инициатива, – написал один из жителей в телеграм-канале бывшего мэра Омска Оксаны Фадиной.

В региональном минздраве сообщили, что сокращение лабораторной службы не планируется, а закрывать реанимацию и уменьшать количество хирургических коек не будут и не собирались.

– Педиатрическое отделение действительно перенесено (не закрыто) в терапевтический корпус из-за того, что здание педиатрического корпуса нуждается в ремонте и до реконструкции непригодно для дальнейшего использования, – добавили в ведомстве.

