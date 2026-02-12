Беременным омичкам нашли новое здание для женской консультации

Помещение на улице Рождественского отдадут госпиталю для ветеранов войн.

Фото: yandex.ru/maps

Женская консультация на улице Рождественского в Ленинском округе Омска, здание которой передают для поликлиники госпиталя для ветеранов войн, переедет на улицу Маяковского, сообщили «Омск-информу» в региональном министерстве здравоохранения.

Как сообщалось ранее, здание на Рождественского, 2, ждет ремонт стоимостью 238,9 млн рублей. В ближайшее время Главное управление контрактной системы Омской области объявит о конкурсе на поиск подрядчика.

Что касается беременных из Ленинского округа, то пока их ставят на учет и консультируют на прежнем месте, но уже весной они начнут ездить на улицу Маяковского, 65 (остановка «Степная»). Помещение, где разместится женская консультация, принадлежит БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр».

– Вместимость здания это позволяет: на сегодня задействовано 60 % помещений. Минздравом подана заявка на финансирование ремонтных работ, модернизации здания на Степной, создания там дополнительных служб. Ожидаем согласования из Минздрава РФ. Это позволит сделать условия приема более комфортными, расширит возможности обследования и лечения омичек, позволит открыть прием дополнительных узких специалистов, – отметили в Министерстве здравоохранения Омской области.

Сроки переезда женской консультации пока неизвестны, но в марте учреждение точно будет работать на прежнем месте.

Напомним, что на протяжении нескольких десятилетий на улице Рождественского работал роддом № 5, при котором функционировала женская консультация. После того как здание роддома передали для нужд госпиталя для ветеранов войн, в здании консультации решили сделать поликлинику, чтобы оказывать весь спектр медицинских услуг для военнослужащих и членов их семей. Перепрофилирование медицинского учреждения обойдется бюджету более чем в миллиард рублей.