Жители дома в самом центре Омска опасаются схода снега с крыши

Госжилинспекция пояснила, что уборка кровли законом не предусмотрена

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Омичи из дома № 130 на улице Декабристов обеспокоены тем, что снег с крыши дома не убирается. По их словам, управляющая компания никаких мер не предпринимает. Свою жалобу жители оставили на официальной странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте».

– Почему не принимаются меры к управляющей компании на Рабкоровской, которая не убирает снег с крыши дома 130 по улице Декабристов и ждет, пока этот снег сам упадет кому-нибудь на голову? Что за беспредел, – написал один из омичей.

В ответ на обращение начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев пояснил, что очищать данный дом от снега по законодательству не требуется.

– По сведениям управляющей организации, на доме мягкая кровля. По законодательству мягкие кровли от снега не очищают. На кровле расположены водостоки, по которым снег во время таяния стекает. Для безопасности жителей над подъездами расположены козырьки, – объяснил Киреев.

В Госжилинспекции также подчеркнули, что вокруг дома есть отмостка, по которой ходить нельзя, и предупредили, что в период оттепели снег с крыши может сойти. По словам инспекции, управляющая компания разместила для жителей соответствующие предупреждения.

Напомним, что специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют на сегодня и завтра в регионе снег, мокрый снег и дождь. Местами возможны гололед и налипание мокрого снега. Ситуацию осложнит сильный ветер с порывами до 13–18 м/с.