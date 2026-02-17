Атлантический циклон принесет в Омск резкое похолодание

К концу недели температура воздуха снова упадет.

Фото создано при помощи ИИ

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о резкой смене погоды. В ближайшие дни регион окажется во власти атлантических циклонов, которые принесут с собой аномальное тепло, а затем – стремительное похолодание.

Сегодня и завтра в регионе из-за влияния атмосферных фронтов ожидается снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Ситуацию осложнит сильный ветер с порывами до 13–18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Уже к 19 февраля в тылу циклона начнется резкое падение температуры. Ночью столбик термометра опустится до –14…–19 °C (местами до –24 °C), днем ожидается не выше –10…–15 °C.

К концу рабочей недели, в пятницу, резко вырастет атмосферное давление, усилятся и морозы. Ночью температура упадет до –23…–28 °C , днем будет держаться в районе –13…–18 °C.