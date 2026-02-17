В Омске временно ограничат движение на нескольких важных дорогах Левобережья

Перекрытия вводят с 7 марта.

Фото: t.me/omskonelove

В Омске временно ограничат движение транспорта на отдельных участках улиц Волгоградской и И. Н. Багнюка. Перекрытия связаны с проведением работ по строительству теплотрассы и вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.

По улице Волгоградской проезд будет закрыт с 23:00 7 марта до 06:00 8 марта. Ограничения затронут участок от административного здания № 115 до автозаправочной станции по адресу: улица Волгоградская, 69.

Кроме того, 7 марта с 19:00 до 24:00 движение перекроют по улице И. Н. Багнюка – в районе съезда с улицы 2-я Солнечная. Объезд закрытых участков будет организован по улицам 2-я Солнечная и Коттеджная.