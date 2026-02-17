Капитан «Авангарда» Шарипзянов показал трогательный подарок от своих детей к юбилею

Даниар и Рэмиллия подарили отцу памятную футболку.

Фото: t.me/sharpy44

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился кадрами трогательного и креативного подарка, который ему подарили 4-летний сын Даниар и 3-летняя дочка Рэмиллия. Отметим, что сегодня Шарипзянов отмечает свой 30-летний юбилей.

Дети презентовали отцу белую футболку с рисунками и трогательными надписями: «С днем рождения» и «Я тебя люблю». Также Рэмиллия и Даниар оставили на подарке свои имена и игровой номер Дамира № 44.

– Утро в 30 лет началось вот так, спасибо моим конфеткам за такую крутую футболку. Рисовали они все сами, – поделился Шарипзянов.

Напомним, что в декабре Дамир и его супруга Виолетта объявили, что ждут третьего ребенка.