Названа причина многочасовой задержки рейса Омск – Сочи

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Фото создано при помощи ИИ

Стала известна причина задержки рейса в Сочи из Омска. Как сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта, были введены временные ограничения на прием и посадку рейсов.

Около 12 часов дня по омскому времени ограничения были сняты. Из-за временных мер задержались вылеты 14 рейсов в разные города.

Напомним, что сегодняшний борт из Омска в Сочи должен был вылететь в 8:05 утра. Сначала рейс отложили до 15:40, затем время отправки продлевали до 18:40 и 21:40. Согласно актуальным данным онлайн-табло, вылет состоится в 19:40.