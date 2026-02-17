В Омске переназначили главу Фонда капремонта

Свой пост сохранил Александр Хомин.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 17 февраля, Минэнерго Омской области сообщило о назначении Александра Хомина на должность директора Фонда капитального ремонта.

Сообщается, что на вакантное место претендовали два кандидата. Они оба набрали одинаковое количество баллов на квалификационном экзамене, но решение было принято в сторону Хомина.

Александр Хомин окончил СибАДИ по специальности «городское строительство и хозяйство». Также он работал в ЛНР в качестве представителя Омской области, где курировал восстановление социальных объектов.

В Фонде капитального ремонта Хомин работает с 2016 года. В 2020 году он был назначен заместителем директора по техническим вопросам, а с 2023 года возглавляет фонд.

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимир Шнипко поставил перед директором задачу своевременно и качественно выполнять программу капремонта.