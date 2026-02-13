Кресло зашаталось: в Омске выбирают нового главу Фонда капремонта

Оба кандидата прошли первый этап конкурсного отбора.

Фото: Сергей Мельников

В регионе стартовал конкурс на пост главы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. На должность руководителя структуры на данный момент рассматриваются два претендента – Александр Хомин и Александр Автухов.

По данным, опубликованным на портале правительства Омской области, оба кандидата прошли первый этап конкурса – квалификационный экзамен.

– Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области сообщает об итогах тестирования кандидатов на должность руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Омской области: Автухов Александр Викторович – 49 баллов; Хомин Александр Юрьевич – 49 баллов, – говорится в объявлении.

На втором этапе претендентов ждет индивидуальное собеседование.

Отметим, что с февраля 2023 года фондом руководит Александр Хомин. Автухов также работает в областном Фонде капитального ремонта, где занимает должность заместителя директора и курирует техническое направление.