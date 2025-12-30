Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

В Омске проведут «кастинг» на нового директора Фонда капремонта

Его будут выбирать в феврале.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области ищет директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Конкурс будут проводить в два этапа.

Первый этап – экзамен – состоится 2 февраля. Второй этап – индивидуальное собеседование – назначили на 6 февраля.

Отметим, что сейчас фондом руководит Александр Хомин. Он работает в этой должности с февраля 2023 года. Срок его полномочий подходит к концу. Он также может участвовать в конкурсе на общих основаниях.

·Политика

В Омске проведут «кастинг» на нового директора Фонда капремонта

Его будут выбирать в феврале.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области ищет директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Конкурс будут проводить в два этапа.

Первый этап – экзамен – состоится 2 февраля. Второй этап – индивидуальное собеседование – назначили на 6 февраля.

Отметим, что сейчас фондом руководит Александр Хомин. Он работает в этой должности с февраля 2023 года. Срок его полномочий подходит к концу. Он также может участвовать в конкурсе на общих основаниях.