Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

На севере Омской области появится современный бассейн

Его построят на средства из федерального бюджета.

Вчера, 16 февраля, в ходе рабочей поездки в Москву губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым строительство нового бассейна в Таре. Проект реализуют на федеральные средства.

Помимо бассейна, в регионе появятся модульные универсальные спортивные залы. Финансирование на стройку всех объектов предусмотрено на ближайшие три года.

– Для того чтобы достичь цели, которую перед нами ставит президент России Владимир Путин, по вовлечению 70 % жителей в занятия спортом и воспитанию чемпионов, необходима достойная инфраструктура, – отметил Хоценко.

Ранее сообщалось, что в Омске собираются снести бассейн, в котором никто не плавал.

·Спорт

На севере Омской области появится современный бассейн

Его построят на средства из федерального бюджета.

Вчера, 16 февраля, в ходе рабочей поездки в Москву губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым строительство нового бассейна в Таре. Проект реализуют на федеральные средства.

Помимо бассейна, в регионе появятся модульные универсальные спортивные залы. Финансирование на стройку всех объектов предусмотрено на ближайшие три года.

– Для того чтобы достичь цели, которую перед нами ставит президент России Владимир Путин, по вовлечению 70 % жителей в занятия спортом и воспитанию чемпионов, необходима достойная инфраструктура, – отметил Хоценко.

Ранее сообщалось, что в Омске собираются снести бассейн, в котором никто не плавал.