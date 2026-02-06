Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске решили снести бассейн, где никто не плавал

Спортивный объект располагается возле школы № 124 в Крутой Горке.

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин подписал постановление о сносе незавершенного бассейна в микрорайоне Крутая Горка. Он находится возле местной школы № 124.

– Департаменту имущественных отношений администрации города Омска организовать проведение работ по сносу объекта незавершенного строительства – бассейна к школе № 124, по адресу: город Омск, микрорайон Крутая Горка, улица 40 лет Победы, дом 4, – указано в документе.

После сноса бассейна его исключат из реестра муниципального имущества, а мэрия прекратит право собственности на него.

1839
·Общество

В Омске решили снести бассейн, где никто не плавал

Спортивный объект располагается возле школы № 124 в Крутой Горке.

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин подписал постановление о сносе незавершенного бассейна в микрорайоне Крутая Горка. Он находится возле местной школы № 124.

– Департаменту имущественных отношений администрации города Омска организовать проведение работ по сносу объекта незавершенного строительства – бассейна к школе № 124, по адресу: город Омск, микрорайон Крутая Горка, улица 40 лет Победы, дом 4, – указано в документе.

После сноса бассейна его исключат из реестра муниципального имущества, а мэрия прекратит право собственности на него.

1839