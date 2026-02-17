«Авангард» сыграет матч уровня плей-офф

Экзаменовать омичей приехал казанский «Ак Барс», одна из топовых команд лиги.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 17 февраля, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

Прошлая встреча команд завершилась победой «ястребов» со счетом 2:1. Два периода команды шли на равных, но в «перестрелке» под конец матча омичи вырвались вперед. Победную шайбу забросил капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Сумеют ли «ястребы» еще раз превзойти соперника, станет известно сегодня вечером. Игра начнется в 19:30 по омскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «Авангард» занимает вторую строчку в турнирной таблице в Восточной конференции, «Ак Барс» – третью.