«Авангард» в тяжелой борьбе одолел казанский «Ак Барс»

Два периода команды шли на равных, но в «перестрелке» под конец матча омичи вырвались вперед.

Фото: hawk.ru

В Казани завершился матч «Авангарда» и «Ак Барса». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу омской команды.

Несмотря на обоюдные атаки, первый период завершился без забитых шайб. Во второй двадцатиминутке хоккеисты тоже не порадовали болельщиков голами, однако два «ястреба» получили повреждения. Александр Волков травмировался в столкновении с Кириллом Семеновым и отправился в раздевалку в сопровождении медработника. Вскоре Григорий Денисенко проехался клюшкой по лицу Дмитрия Рашевского, за что получил малый штраф. Рашевский же покатился в сторону скамейки, чтобы приложить лед.

Третий период выдался жарким. На первой минуте шайбу в ворота «барсов» отправил Майкл Маклауд. Ответ хозяев не заставил долго ждать. В калитку «Авангарда» залетел гол от Владимира Алистрова. Следом капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов вывел команду вперед.

За две минуты до конца матча казанцы сняли вратаря, но это не принесло результата. Финальный счет составил 2:1 в пользу омичей.