«Пустая затея»: омский экономист раскритиковал переход на 4-дневную рабочую неделю

По мнению эксперта, такая схема работы ударит по бюджету и зарплатам.

Фото создано при помощи ИИ

Идея сокращения рабочей недели в России вновь стала предметом дискуссий. Согласно недавнему опросу сервиса HeadHunter, россияне полагают, что, работая всего четыре дня в неделю, они смогут лучше восстанавливаться и трудиться более сосредоточенно.

Своим мнением о перспективах четырехдневки с «Омск-информом» поделился известный экономист, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Евсеенко. По мнению эксперта, инициатива не выдерживает критики ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения текущей ситуации в стране. Евсеенко подчеркнул, что в условиях, когда Россия находится в состоянии военного конфликта, сокращение рабочих часов – крайне опасный шаг.

– Это пустая затея. Государство просто потеряет трудовые затраты, а тут предлагается работать меньше. К тому же далеко не на каждой работе можно интенсифицировать процесс так, чтобы успеть все за четыре дня. Если при сдельной оплате люди просто потеряют в деньгах, то на повременной работе эффективность может упасть до критической отметки, – считает эксперт.

Главной проблемой российской экономики Сергей Евсеенко называет низкую производительность труда. Именно над этим вопросом, по его мнению, стоит работать, а не обсуждать сокращение графиков.

– Если бы производительность труда была на высоком уровне, можно было бы обсуждать хоть двухдневную неделю – и денег бы всем хватало. А пока это лишь переливание из пустого в порожнее и самолюбование инициаторов идеи. Всерьез обсуждать это в профессиональном сообществе нельзя, – подчеркнул эксперт.

Аргументом против четырехдневки экономист также назвал социальный аспект. Евсеенко уверен, что российская инфраструктура развлечений и отдыха просто не готова к дополнительному массовому выходному. В качестве примера он привел переполненные заведения в праздничные дни.

– Что люди будут делать в этот лишний выходной? У нас бизнес-развлечения не бог весть какие. В праздники ни в одну баню не попадешь, в ресторанах все битком, не присядешь. Люди и так не всегда знают, куда пойти в субботу, а тут еще один день добавят, – рассуждает Евсеенко.

Единственный вариант, при котором сокращенная неделя имеет смысл, по мнению эксперта, – это работа с отдельными категориями граждан. Например, если это касается ветеранов или людей с ограниченными возможностями, которые физически не могут трудиться пять дней подряд.

Подводя итог, Сергей Евсеенко призвал омичей не ждать легкого богатства от сокращения рабочих часов. По его мнению, серьезно относиться к четырехдневке в масштабах всей экономики государства сейчас нельзя.