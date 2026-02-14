Понедельник – выходной: на четырехдневную рабочую неделю готовы перейти две трети россиян

Если на зарплаты ничего не повлияет, то трудится можно меньше.

Эксперты выяснили, на каких условиях россияне готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Ресурс HeadHunter провел опрос и выяснилось, что 64 %, или две трети, опрошенных называют сохранение текущей заработной платы главным фактором такого предложения. Они же уверены, что при четырехдневной рабочей неделе смогут лучше восстанавливаться и трудиться более сосредоточенно.

Еще 14 % респондентов готовы работать всего четыре дня в неделю, но только без прибавки рабочих часов, 12 % согласны трудиться дольше ради трех выходных. Допустим, по 10 часов. Рассмотрели бы вариант даже с уменьшением зарплаты 6 % участников опроса, лишь 2 % не хотят ничего менять.

Выбирали россияне и график работы, 47 % предпочли бы отдыхать в понедельник, 21 % – в пятницу, 12 % выбрали середину недели. Для остальных 20 % день не принципиален.

– Россияне связывают переход на четырехдневную рабочую неделю с рядом положительных изменений в личной жизни, – отметили исследователи.

61 % опрошенных уверены, что у них появится больше времени для общения с близкими и друзьями. 52 % хотели бы больше отдыхать, а 44 % тратили бы лишний выходной на личные проекты и увлечения, 42 % – на улучшение здоровья, а 27 % – занялись бы домом. Кроме того, 14 % респондентов искали бы возможность для дополнительного заработка.