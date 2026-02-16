Названа причина пожара, в котором погибли омская пенсионерка и ее сын

Омский следком и МЧС призывают быть осторожными с электроприборами.

Следственный комитет по Омской области начал процессуальную проверку по факту трагедии, произошедшей в жилом доме в районе станции «Карбышево-2». Напомним, что жертвами ночного возгорания стали два человека: 81-летняя женщина и ее 52-летний сын. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавших не удалось.

Предварительные выводы экспертов, проводивших осмотр места происшествия вместе со следователями, указывают на техногенный характер возгорания. По версии следствия, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки. Сейчас специалисты детально изучают состояние сетей и электрооборудования в сгоревшем жилье.

В связи с произошедшим сотрудники следственного комитета и МЧС обращаются к омичам с просьбой усилить бдительность. Анализ следственной практики показывает, что к фатальным последствиям чаще всего приводят неисправные приборы, перегрузка электросетей и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Омичам настоятельно рекомендуют не оставлять включенные бытовые приборы без присмотра и всегда отключать их от сети после использования. Чтобы обезопасить свой дом, специалисты советуют не только следить за исправностью проводки, но и приобрести огнетушитель, который позволит справиться с огнем на начальном этапе и избежать трагедии.