Ночной пожар в многоквартирном доме под Омском унес жизни двух человек

Десять человек, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно.

Фото: 55.mchs.gov.ru

Ранним утром в Старом Кировске произошла трагедия, унесшая жизни двух омичей. Около 5:30 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании одноэтажного дома на восемь квартир, расположенного вблизи железнодорожной станции «Карбышево-2». По информации регионального пресс-центра МЧС, на момент прибытия первых расчетов пламя уже охватило значительную часть строения.

Еще до появления спасателей из задымленных помещений самостоятельно эвакуировались десять человек. Среди тех, кто успел покинуть опасную зону, находились трое детей.

Однако два других жильца – мужчина и женщина – получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Площадь пожара составила 150 кв. метров. Специалисты ведомства в очередной раз обращают внимание омичей на важность превентивных мер безопасности. В МЧС подчеркнули, что подобных жертв можно было бы избежать, если бы жилые помещения были оборудованы пожарными извещателями, способными вовремя оповестить спящих людей о начавшемся задымлении.