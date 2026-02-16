Сразу в двух больницах омской области произошли статусные назначения

Главные врачи сменились в Черлакской и Крутинской ЦРБ.

Фото создано при помощи ИИ

В региональные государственные медицинские учреждения назначены два новых главных врача. Михаил Мангазеев возглавил Крутинскую центральную районную больницу имени профессора А. В. Вишневского, а Наталья Волкова приступила к руководству Черлакской ЦРБ.

Мангазеев хорошо знаком с Крутинской ЦРБ: с 2015 года он работал здесь сначала заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения, а затем исполнял обязанности главного врача.

До этого он трудился в Алтайском крае в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Мангазеев зарекомендовал себя как опытный управленец и отмечен благодарностью и почетной грамотой Министерства здравоохранения Омской области.

В свою очередь, Волкова, врач-терапевт по специальности, также имеет большой опыт работы в системе здравоохранения Омской области.

Свой путь она начала участковым терапевтом в амбулатории Исилькульского района, затем работала в поликлинике и терапевтическом стационаре Черлакской ЦРБ. Жители районов хорошо знают ее как квалифицированного и надежного специалиста.

Напомним, что ранее в одном из старейших медицинских учреждений Омска также сменилось руководство.