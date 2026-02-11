В одном из старейших медучреждений Омска сменилось руководство

Врач с 20-летним опытом возглавила косметологическую лечебницу.

Фото: t.me/minzdrav_55

В Омской врачебно-косметологической лечебнице назначили нового руководителя. Главой клиники стала врач-косметолог Владлена Батухтина, которая работает в этой сфере более 20 лет.

Представил ее коллективу министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

– Владлена Батухтина – выпускница Омской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело». Она прошла специализацию по дерматовенерологии и косметологии. С 2002 года Владлена Михайловна работала врачом-дерматовенерологом, а затем врачом-косметологом в ФБУ ЦР ФСС РФ «Омский», – рассказали в омском минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что лечебница уже более 60 лет помогает пациентам заботиться о здоровье и красоте кожи. Учреждение было основано Л. М. Большаковой, и омский косметологический кабинет стал одним из первых в СССР. На протяжении многих лет клиника входила в пятерку лучших профильных учреждений страны.

