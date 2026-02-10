Выпускник омской «аграрки» снова стал мэром Екатеринбурга

На этот пост претендовали три человека.

фото: телеграм-канал главы Екатеринбурга

Депутаты Городской думы Екатеринбурга выбрали главу муниципалитета. Им стал выпускник Омского аграрного университета Алексей Орлов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Всего на эту должность претендовали три человека. Помимо Орлова, занимавшего должность главы города с 2021 года, на пост заявились депутат Заксобрания от эсеров Екатерина Есина и директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. Еще три кандидата отсеялись на более ранних этапах и не дошли до финала.

За действующего главу Екатеринбурга проголосовали 33 депутата, один воздержался.

В конце 2025 года в Свердловской области изменились правила избрания глав муниципалитетов. Кандидатов, одобренных специальной комиссией, предложил губернатор.

Ранее сообщалось, что 58-летний Орлов считался фаворитом этой гонки. Ему 58 лет. Родился в тюменском поселке Пенья. В 1992 году окончил Омский сельскохозяйственный институт имени Кирова, еще одно образование получил в Тюменской высшей школе МВД. Карьеру Орлов начал делать в полиции, затем занимал различные гражданские должности, а в 2021 году стал мэром Екатеринбурга.