Выпускник Омского ГАУ вновь претендует на кресло мэра Екатеринбурга

Алексей Орлов считает главным претендентом на этот пост.

Выпускник Омского государственного аграрного университета Алексей Орлов вновь претендует на пост мэра Екатеринбурга, сообщает «Ура.ру». Чиновник впервые занял этот пост в 2021 году, его полномочия завершаются в феврале.

Соперниками Орлова выступают представительница партии «Справедливая Россия – За правду» Екатерина Есина, председатель комиссии Общественной палаты Свердловской области по науке и цифровой экономике Юлия Лаврикова и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. Список из четырех претендентов на пост главы Екатеринбурга уже передан губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Он должен будет отобрать двоих и представить их городской думе Екатеринбурга.

Орлов считается главным фаворитом этой гонки. Ему 58 лет. Родился в тюменском поселке Пенья. В 1992 году окончил Омский сельскохозяйственный институт имени Кирова, еще одно образование получил в Тюменской высшей школе МВД. Трудовой путь Орлов начал в полиции, затем занимал различные гражданские должности, а в 2021 году стал мэром Екатеринбурга.