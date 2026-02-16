В Омске решили сдать в аренду легендарное здание кабаре «Шатер»

Помещение готово к эксплуатации.

Фото: Avito.ru

В минувшую пятницу, 13 февраля, на сайте объявлений «Авито» выставили в аренду помещение на левом берегу Омска. Его предлагают для открытия банкетного зала, ресторана, кафе или другого заведения общественного питания.

Помещение расположено на улице Лукашевича, 21, к. 3. Ранее в этом здании функционировали театр-кабаре «Шатер», арт-клуб «Дядя Федор» и бар Granat. В объявлении говорится, что помещение на левом берегу Омска полностью оборудовано и готово к эксплуатации.

Аренда помещения предлагается за 120 тысяч рублей в месяц. Кроме того, при аренде от трех месяцев предусмотрены скидки.

Ранее его пытались продать: в январе 2025 года цена составляла 3 миллиона рублей.

Напомним, что ранее возле Омск-Федоровки выставили на продажу гостиницу за 77 млн рублей.