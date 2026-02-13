Возле Омск-Федоровки продают гостиницу за 77 млн рублей

На территории комплекса есть кафе и баня.

Фото: avito.ru

В Омской области продают действующий гостиничный комплекс площадью 1300 кв. м. Объект находится на 591-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск, в трех километрах от аэропорта Омск-Федоровка. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

В комплексе обустроено 26 гостиничных номеров, кафе и баня. Здание полностью обеспечено коммуникациями. Парковка на улице вмещает 60 большегрузов. Продавец оценивает бизнес в 77,75 млн рублей.

Согласно истории цены, гостиницу пытаются продать с мая 2021 года. Тогда комплекс выставляли на продажу за 47 млн рублей.