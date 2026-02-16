В Госдуме хотят заморозить цены на «коммуналку» на два года

Инициатива призвана помочь пенсионерам и семьям с низкими доходами.

Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на рост платы за коммунальные услуги для граждан до 1 марта 2028 года. Законопроект с такими поправками планируется внести на рассмотрение парламента, сообщает «РИА Новости».

– Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года, – говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе указано, что по действующему Жилищному кодексу РФ плата за коммунальные услуги может повышаться только в пределах установленных максимальных индексов, которые заметно различаются по регионам. При этом индексы на 2026 год утверждены распоряжением правительства от 25 ноября 2025 года и зависят от субъекта РФ.

В случае одобрения инициативы рост платы за коммунальные услуги в рамках установленных индексов приостанавливается до 1 марта 2028 года.

– Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений, – подчеркнул депутат Госдумы Юрий Афонин.

По словам депутата, законопроект в первую очередь призван помочь семьям с низкими доходами, пенсионерам и другим социально уязвимым гражданам.

