Омичам рассказали, за какие услуги ЖКХ можно не платить

По словам эксперта, без общего решения собрания собственников любые допуслуги – незаконны.

Фото: Freepik.com

Собственники жилья вправе отказаться платить за дополнительные услуги, если они были включены туда без их ведома. По словам преподавателя юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата юридических наук Дмитрия Коновалова, такие услуги, как охрана, работа консьержа или уборка территории и подъезда, становятся обязательными только если за них проголосовало общее собрание собственников.

Если собрание прошло в установленном порядке с соблюдением кворума и необходимого количества согласных, то за услуги придется платить.

– Однако, если при проведении собрания были нарушены процедурные нормы, то собственник, который не участвовал в собрании, может обжаловать решение в суде, – приводит слова юриста «РИА Новости».

Также Коновалов напомнил, что в большинстве регионов РФ для некоторых категорий граждан (военнослужащих, пенсионеров и многодетных) предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ.